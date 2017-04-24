Полуфиналист Лиги чемпионов "Монако" победил "Лион"

"Лион", который выбил на предыдущей неделе турецкий "Бешикташ" в серии пенальти 1/4 финала ЛЕ, на матч с "Монако" выставил экспериментальный состав и после первого тайма уступал - 0:2. У гостей отличились лидеры атак Радамель Фалькао и Килиан Мбаппе. После перерыва один мяч отыграл Люка Тусар, и он же в концовке упустил отличную возможность сравнять счет - 1:2.

Таким образом, в турнирной таблице Лиги 1 двоевластие: в "Монако" и "ПСЖ" по 80 очков, однако "монегаск" имеют матч в запасе.

Отметим, что "Лион" также провел на одну игру меньше и с 54 очками занимает 5-е место.

Как сообщал УНН, "Монако" получил "Ювентус" в соперники в 1/2 финала Лиги чемпионов, а "Лион" будет противостоять в полуфинале Лиги Европы "Аякс".