Південноукраїнський енергокомплекс: озброєні гідністю

"Ранок 24 лютого став датою відліку кардинально іншого життя, іншої роботи, інших цілей, мрій та планів, проте в умовах повномасштабної війни завдяки фаховим та чітким діям колективу Південноукраїнського енергокомплексу вдалося зробити багато для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Майже 120 працівників ПАЕС наразі є бійцями вже не енергетичного, а реального фронту, і ми розуміємо, що маємо стати для них надійним тилом, розділити з ними ці випробування та допомагати всім, чим можемо. Тому виконуємо з честю свої завдання: їм – боронити рідну землю, а нам – забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію енергокомплексу.

Весь цей рік колектив працює достойно, виконані всі поставлені завдання. Ми змогли протистояти всім викликам, що виникали - як технічним, так і економічним, і найгіршим - воєнним. Так, 16 квітня 2022 року було зафіксовано акт ядерного тероризму з боку росії. Над майданчиком АЕС у критичній близькості пролетіли три крилаті ракети. 5 червня о 5.30 ранку російська крилата ракета знову пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. А 19 вересня російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони атомної електростанції. Ракета впала за 300 метрів від огорожі периметру. Ударною хвилею від потужного вибуху пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередач. Та завдяки чіткій роботі атомників всі три енергоблоки ПАЕС залишались працювати в штатному режимі. А коли після масованого удару по енергетичній структурі країни 23 листопада від енергомережі відключилися всі атомні електростанції країни, ми зробили все можливе, аби якнайшвидше повернути до роботи свої потужності, а наразі продовжуємо відновлювальні операції на обладнанні.

З огляду на ситуацію в країні, ядерні об’єкти, зокрема, ВП ПАЕС, були під прискіпливим наглядом міжнародних експертів. А 30 березня нашу станцію відвідав з робочим візитом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він зустрівся з представниками Уряду та подякував персоналу АЕС за стійкість і витримку.

Наприкінці листопада на нашому майданчику спеціальна місія МАГАТЕ у рамках обговорень та консультування НАЕК «Енергоатом» і ДІЯРУ щодо забезпечення безпечної та надійної експлуатації ПАЕС вивчала поточну ситуацію та провела оцінку ядерної та фізичної безпеки на АЕС згідно з нормами МАГАТЕ з безпеки, зокрема, під час збройного конфлікту. Також однією з цілей місії було визначення та встановлення пріоритетності потреб та областей для майбутньої технічної підтримки та допомоги атомній станції для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації. Експерти МАГАТЕ відзначають, що персонал ПАЕС продовжує експлуатувати станцію з високим професіоналізмом, відповідно до вимог та з дотриманням затвердженої ліцензії на експлуатацію. Підприємство працює, незважаючи на дуже складні умови, які пов'язані зі збройним конфліктом в Україні, та з численними попередженнями про повітряну небезпеку.

Маю зазначити, що попри цілу низку викликів, що виникали за 10 місяців поточного року, ми виконали скоригований план з виробітку на 100,8%. З відпуску електроенергії - на 101,2%. Щодо коефіцієнту використання встановленої потужності – при плані 73,46%, ми забезпечили 74,08%.

Декілька слів хочу сказати про інвестпроєкти. Навіть в умовах війни було продовжено реалізацію раніше розпочатих інвестиційних програм і проєктів, особливо тих, які можуть дати значний ефект у короткостроковій перспективі. У травні 2022 року попри війну, активні бойові дії, руйнування інфраструктури в 20 кілометрах від проммайданчика АЕС та надскладну в умовах воєнного стану логістику, на Південноукраїнській АЕС у рамках проєкту реконструкції системи технічного водопостачання станції добудовані та запущені в роботу 3-й та 4-й з 5 передбачених проєктом бризкальних басейнів. Їх завдання - зняття обмеження потужності енергоблоків ПАЕС і уникнення втрат виробництва електроенергії через високу температуру циркуляційної води, що викликана недостатньою охолоджувальною здатністю Ташлицького водосховища в спекотні літні періоди. І ми цих цілей домоглися. Реалізація реконструкції системи технічного водопостачання вже дала свої позитивні результати: нам цього літа вдалося не знижувати рівень потужності енергоблоків і працювати за високої температури повітря, але зі зниженою температурою циркуляційної води. Це цілковита заслуга бризкальних басейнів. Робота ще не закінчена, є низка технічних питань, проте я впевнений, що ми їх вирішимо та досягнемо всіх проєктних та розрахункових показників.

Також виконано пробне підключення до енергосистеми України нових високоманеврових потужностей з виробництва чистої електроенергії – 3-го гідроагрегату Ташлицької ГАЕС.

Основне завдання наших працівників – безпечне виробництво електроенергії, та вони не можуть залишатися осторонь питань безпеки держави. З першого дня повномасштабного вторгнення росії колектив ПАЕС активно включився в процес створення сил тероборони, побудови лінії захисту міста, активну волонтерську діяльність.

У лютому і в березні адміністрацією та профспілковим комітетом підприємства були ухвалені спільні рішення, згідно з якими працівники енергокомплексу передавали свій одноденний заробіток на благодійні цілі. Тоді на рахунок Нацбанку України для подальшого розпорядження на Міністерство оборони було передано 22,6 млн грн.

Не могли ми залишити в біді й наших колег із Запорізької та Чорнобильської АЕС. У квітні зібрали гуманітарну допомогу для жителів ще й досі окупованого Енергодара та визволеного тоді від рашистів Славутича. Загальна вага відправленого вантажу склала майже 17,5 тонн.

Навесні безпосередньо до нас на підприємство почали надходити листи з військових частин з проханням про допомогу. Адміністрацією й профспілкою було ухвалене рішення щодо консолідації зусиль колективу в допомозі нашим військовим. Була створена комісія, до складу якої увійшли представники адміністрації, профспілки, структурних підрозділів АЕС і ветеранської організації. Комісія розглядає звернення військових і розподіляє допомогу. Насамкінець ми вже передаємо обладнання до військової частини, або вони приїздять до нас і ми їм із задоволенням все вручаємо особисто. При цьому здійснюється суворий облік всієї фінансової документації, а передача оформлюється відповідними актами.

Звідки ж беруться кошти, якими оперуємо? Перше - це щомісячні утримання з заробітної плати працівників, згідно з їхніми особистими заявами. Наразі в акції беруть участь 80% працівників, а щомісячна сума відрахувань становить майже 1,4 млн грн. Друге джерело фінансування – допомога від нашої профспілки. Наразі це 4,5 млн грн. Третє: відповідно до спільного рішення адміністрації та профспілкового комітету ВП ПАЕС перерахований одноденний заробіток працівників ВП ПАЕС за жовтень 2022 року на суму 12,2 млн грн, і ці гроші перераховуємо безпосередньо в наш фонд, аби мати змогу оперативно допомагати.

За характером допомоги можна виділити, наприклад, військовий одяг, на який витрачено 835 тис. грн. Це все - від шкарпеток до верхнього зимового одягу, придбати зараз дуже і дуже непросто, але нам вдається. Друге, куди йдуть кошти, це комп’ютерна техніка для потреб військових – ноутбуки, планшети, принтери, яких ми придбали 22 одиниці. Наступна стаття витрат - матеріали і фурнітура для пошиття військового одягу та амуніції. Працівники нашого підприємства організували пошивочний цех і зараз шиють дуже якісний одяг - флісові кофти, штани, куртки. Це виробництво ми будемо фінансувати й надалі. Придбали військову амуніцію на майже 5,5 млн грн., зокрема закуплено 1000 бронежилетів на 4 млн 100 тис. грн, 50 балістичних шоломів. Оптики - 22 одиниці (біноклі та оптичні приціли) на суму 595 тис. грн. Тепловізори та далекоміри - 23 одиниці на суму 872 тис. грн. З останніх придбань, наприклад, 5 тепловізійних прицілів для обладнання крупнокаліберної зброї для викриття дронів Shahed. На суму 2 млн 703 тис. грн було придбано 19 квадрокоптерів та аксесуарів до них. Придбано також генератори, зарядні станції та сонячні панелі, автотранспорт, запасні частини, акумуляторні батареї та шини, обладнання для організації побуту та матеріали для обладнання блок-постів, маскування лінії оборони.

Ми працюємо на перемогу всі разом, і кожен окремо. Певним чином – перераховуючи гроші, займаючись волонтерством, шукаючи можливість купити обладнання, кожен наближає Перемогу, адже щоразу, спілкуючись з нашими захисниками, чуємо від них, наскільки їм важлива наша підтримка в тилу.

Поруч із чоловіками-атомниками «в стрій» стали жінки, і вони довели, що є сміливим та надійним тилом для наших захисників. У перші ж дні війни панянки розгорнули по місту свої «батальйони», «сотні», «загони». «Берегиня Південь» - це волонтерський «батальйон», який організувався у перший день війни. На чолі «берегинь» - працівниця ВП ПАЕС, депутатка Миколаївської обласної ради Людмила Самчинська. За місяці війни «батальйон» переформатувався у благодійний фонд, що працює за запитами військових частин. Людмилі Юріївні допомагають сини – працівник ПАЕС Олександр та Сергій з дружиною Юлією, які з далеких Сполучених Штатів Америки роблять великі внески. Наприклад, безпілотники він замовляв у Канаді, сам переправляв їх в Україну. За цей час фондом надано військової допомоги, амуніції на 5 млн грн. Джерела коштів – надходження від колективу атомної станції, її профспілкового комітету та благодійників, міжнародних фондів. Теплий одяг, харчі, спальні мішки, пічки-«буржуйки», хліб для потерпаючих від голоду жителів окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, ліки для госпіталів, - важко порахувати все, чим ще допомогли, допомагають тепер і будуть допомагати южноукраїнські берегині своїм захисникам.

Окремо хотілося б сказати про нашу «атомну молодіжну оборону». У їхніх планах на 2022 рік були конкурси наукових доповідей, професійної майстерності, спортивні змагання, екологічні рейди, шефська робота та ще безліч ініціатив. Вони мріяли працювати, обмінюватись ідеями й досвідом зі своїми колегами по молодіжному руху, але гуртуватись довелось за кардинально інших умов. Нині проводять заплановані заходи попри всі негаразди, та як тільки можуть, допомагають наближати перемогу. Молодіжний актив атомників став незмінним помічником під час підготовки міста до оборони. Наразі хлопці допомагають з завантаженням-розвантаженням вантажів. Працювати доводиться важко, часто після робочої зміни. «Оборонний фронт» тримають і дівчата. Вони ведуть інформаційний напрямок, займаються волонтерством, допомагають з продовольчим забезпеченням.

Піклуючись про свій колектив, не можемо забувати про своїх колег – працівників Запорізької АЕС, які сьогодні в нелюдських умовах намагаються вистояти проти рашистських окупантів. Енергоатом допомагає працевлаштуватися працівникам ЗАЕС, які виїхали з окупованого Енергодара. Резюме працівників ВП ЗАЕС розглядаються першочергово. Наразі в підрозділи НАЕК працевлаштовано близько 200 працівників ЗАЕС. Південноукраїнський енергокомплекс уже надав робочі місця восьми енергодарцям, ще близько двадцяти заяв знаходяться на розгляді.

Цього року відбулася ще одна символічна подія: наш відокремлений підрозділ тепер носить назву «Південноукраїнська АЕС». Дуже символічним стало це перейменування саме в час жорстокої та безкомпромісної боротьби за свободу та незалежність нашої землі. Це принципово важливо, коли російська федерація використовує «мовне питання» як інструмент своєї геополітичної експансії. Це розуміє й колектив енергокомплексу. Тому вважаємо, що нове найменування – Південноукраїнська АЕС – відображає зв'язок з історичною назвою електростанції. Більше того - воно підкреслює приналежність нашого енергетичного об’єкта до півдня України.

Озброєні гідністю, згуртовані турботою про рідну землю та любов’ю до свого краю, ми маємо спрямувати всі зусилля на здобуття миру, благоустрою та процвітання нашої Батьківщини. А майбутні трудові звершення кожного працівника Південноукраїнського енергокомплексу стануть вагомим внеском у перемогу над ворогом і подальший розвиток України", - наголосив Полович.