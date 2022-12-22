Южноукраинский энергокомплекс: вооруженные достоинством

"Утро 24 февраля стало датой отсчета кардинально другой жизни, другой работы, других целей, мечтаний и планов, однако в условиях полномасштабной войны благодаря профессиональным и четким действиям коллектива Южноукраинского энергокомплекса удалось сделать многое для обеспечения энергетической безопасности страны.

Почти 120 работников ЮАЭС сейчас бойцы уже не энергетического, а реального фронта, и мы понимаем, что должны стать для них надежным тылом, разделить с ними эти испытания и помогать всем, чем можем. Поэтому выполняем с честью свои задачи: им – защищать родную землю, а нам – обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию энергокомплекса.

Весь этот год коллектив работает достойно, выполнены все поставленные задачи. Мы смогли противостоять всем вызовам, возникавшим – как техническим, так и экономическим, и худшим – военным. Так, 16 апреля 2022 года был зафиксирован акт ядерного терроризма со стороны россии. Над площадкой АЭС в критической близости пролетели три крылатых ракеты. 5 июня в 5.30 утра российская крылатая ракета снова пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. А 19 сентября российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны атомной электростанции. Ракета упала в 300 метрах от ограждения периметра. Ударной волной от мощного взрыва повреждены здания АЭС, разбиты более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередач. Но благодаря четкой работе атомщиков, все три энергоблока ЮАЭС оставались работать в штатном режиме. А когда после массированного удара по энергетической структуре страны 23 ноября от сети отключились все атомные электростанции страны, мы сделали все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть к работе свои мощности, а сейчас продолжаем восстановительные операции на оборудовании.

Учитывая ситуацию в стране, ядерные объекты, в частности, ОП ПАЭС, были под пристальным наблюдением международных экспертов. А 30 марта нашу станцию посетил с рабочим визитом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он встретился с представителями Правительства и поблагодарил персонал АЭС за устойчивость и выдержку.

В конце ноября на нашей площадке специальная миссия МАГАТЭ в рамках обсуждений и консультирования НАЭК «Энергоатом» и ДИЯРУ по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации ПАЭС изучала текущую ситуацию и провела оценку ядерной и физической безопасности на АЭС в соответствии с нормами МАГАТЭ с безопасности, в частности во время вооруженного конфликта. Одной из целей миссии было определение и установление приоритетности потребностей и областей для будущей технической поддержки и помощи атомной станции для обеспечения ее безопасной и надежной эксплуатации. Эксперты МАГАТЭ отмечают, что персонал ПАЭС продолжает эксплуатировать станцию с высоким профессионализмом в соответствии с требованиями и с соблюдением утвержденной лицензии на эксплуатацию. Предприятие работает, несмотря на очень сложные условия, связанные с вооруженным конфликтом в Украине и с многочисленными предупреждениями о воздушной опасности.

Должен отметить, что, несмотря на целый ряд вызовов, возникавших за 10 месяцев текущего года, мы выполнили скорректированный план по выработке на 100,8%. С отпуска электроэнергии – на 101,2%. Относительно коэффициента использования установленной мощности – при плане 73,46% мы обеспечили 74,08%.

Несколько слов хочу сказать об инвестпроектах. Даже в условиях войны была продолжена реализация ранее начатых инвестиционных программ и проектов, особенно тех, которые могут дать значительный эффект в краткосрочной перспективе. В мае 2022 года, несмотря на войну, активные боевые действия, разрушение инфраструктуры в 20 километрах от промплощадки АЭС и сверхсложную в условиях военного состояния логистику, на Южноукраинской АЭС в рамках проекта реконструкции системы технического водоснабжения станции достроены и запущены в работу. из 5 предусмотренных проектом брызгальных бассейнов. Их задача – снятие ограничения мощности энергоблоков ПАЭС и избегание потерь производства электроэнергии из-за высокой температуры циркуляционной воды, вызванной недостаточной охлаждающей способностью Ташлыкского водохранилища в жаркие летние периоды. И мы эти цели добились. Реализация реконструкции системы технического водоснабжения уже дала свои положительные результаты: нам нынешним летом удалось не снижать уровень мощности энергоблоков и работать при высокой температуре воздуха, но с пониженной температурой циркуляционной воды. Это полная награда брызгальных бассейнов. Работа еще не закончена, есть ряд технических вопросов, но я уверен, что мы их решим и достигнем всех проектных и расчетных показателей.

Также выполнено пробное подключение к энергосистеме Украины новых высокоманевровых мощностей по производству чистой электроэнергии – 3-го гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.

Основная задача наших работников – безопасное производство электроэнергии, и они не могут оставаться в стороне от безопасности государства. С первого дня полномасштабного вторжения России коллектив ПАЭС активно включился в процесс создания сил терробороны, построения линии защиты города, активную волонтерскую деятельность.

В феврале и в марте администрацией и профсоюзным комитетом предприятия были приняты совместные решения, согласно которым работники энергокомплекса передавали свой однодневный заработок на благотворительные цели. Тогда на счет Нацбанка Украины для дальнейшего распоряжения на Министерство обороны было передано 22,6 млн. грн.

Не могли мы оставить в беде и наших коллег из Запорожской и Чернобыльской АЭС. В апреле собрали гуманитарную помощь для жителей до сих пор оккупированного Энергодара и освобожденного тогда от рашистов Славутича. Общий вес отправленного груза составил почти 17,5 тонн.

Весной непосредственно к нам на предприятие стали поступать письма из воинских частей с просьбой о помощи. Администрацией и профсоюзом было принято решение о консолидации усилий коллектива в помощи нашим военным. Была создана комиссия, в которую вошли представители администрации, профсоюза, структурных подразделений АЭС и ветеранской организации. Комиссия рассматривает обращение военных и распределяет помощь. Напоследок мы уже передаем оборудование в воинскую часть или они приезжают к нам и мы им с удовольствием все вручаем лично. При этом осуществляется строгий учет всей финансовой документации, а передача оформляется соответствующими актами.

Откуда берутся средства, которыми оперируем. Первое – это ежемесячные удержания из заработной платы работников, согласно их личным заявлениям. В настоящее время в акции принимают участие 80% работников, а ежемесячная сумма отчислений составляет почти 1,4 млн грн. Второй источник финансирования – помощь от нашего профсоюза. Сейчас это 4,5 млн. грн. Третье: в соответствии с совместным решением администрации и профсоюзного комитета ОП ПАЭС перечислен однодневный заработок работников ОП ПАЭС за октябрь 2022 года на сумму 12,2 млн грн, и эти деньги перечисляем непосредственно в наш фонд, чтобы иметь возможность оперативно помогать.

По характеру помощи можно выделить, например, военную одежду, на которую израсходовано 835 тыс. грн. Это все – от носков до верхней зимней одежды, купить сейчас очень и очень непросто, но нам удается. Второе, куда идут средства, это компьютерная техника для нужд военных – ноутбуки, планшеты, принтеры, которых мы приобрели 22 единицы. Следующая статья расходов – материалы и фурнитура для пошива военной одежды и амуниции. Работники нашего предприятия организовали пошивочный цех и сейчас шьют очень качественную одежду – флисовые кофты, брюки, куртки. Это производство мы будем финансировать и дальше. Приобрели военную амуницию почти на 5,5 млн грн., в том числе закуплено 1000 бронежилетов на 4 млн 100 тыс. грн, 50 баллистических шлемов. Оптики – 22 единицы (бинокли и оптические прицелы) на сумму 595 тыс. грн. Тепловизоры и дальномеры – 23 единицы на сумму 872 тыс. грн. Из последних приобретений, например, 5 тепловизионных прицелов для оборудования крупнокалиберного оружия для разоблачения дронов Shahed. На сумму 2 млн. 703 тыс. грн. было приобретено 19 квадрокоптеров и аксессуаров к ним. Приобретены также генераторы, зарядные станции и солнечные панели, автотранспорт, запасные части, аккумуляторные батареи и шины, оборудование для организации быта и материалы для блок-постов, маскировка линии обороны.

Мы работаем на победу все вместе, и каждый в отдельности. Определенным образом – перечисляя деньги, занимаясь волонтерством, ища возможность купить оборудование, каждый приближает Победу, ведь каждый раз, общаясь с нашими защитниками, слышим от них, насколько им важна наша поддержка в тылу.

Рядом с мужчинами-атомщиками «в строй» стали женщины, и они доказали, что это смелый и надежный тыл для наших защитников. В первые же дни войны барышни развернули по городу свои «батальоны», «сотни», «отряды»«Берегиня Юг» - это волонтерский «батальон», организовавшийся в первый день войны. Во главе «берегинь» – работница ОП ПАЭС, депутат Николаевского областного совета Людмила Самчинская. За месяцы войны «батальон» переформатировался в благотворительный фонд, работающий по запросам воинских частей. Людмиле Юрьевне помогают сыновья – работник ПАЭС Александр и Сергей с супругой Юлией, которые из дальних Соединенных Штатов Америки вносят большие взносы. К примеру, беспилотники он заказывал в Канаде, сам переправлял их в Украину.За это время фондом предоставлена военная помощь, амуниции на 5 млн грн. Источники средств – поступления от коллектива атомной станции, ее профсоюзного комитета и благотворителей, международных фондов. Теплая одежда, продукты, спальные мешки, печки-«буржуйки», хлеб для пострадавших от голода жителей оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, лекарства для госпиталей, - трудно посчитать все, чем еще помогли, помогают теперь и будут помогать южноукраинские берегини своим защитникам.

Отдельно хотелось бы сказать о нашей «атомной молодежной обороне»В их планах на 2022 год были конкурсы научных докладов, профессионального мастерства, спортивные соревнования, экологические рейды, шефская работа и еще множество инициатив. Они мечтали работать, обмениваться идеями и опытом со своими коллегами по молодежному движению, но сплачиваться пришлось при кардинально других условиях. Сейчас проводятся запланированные мероприятия на все проблемы, но как только могут, помогают приближать победу. Молодежный актив атомщиков стал постоянным помощником во время подготовки города к обороне. Сейчас ребята помогают с погрузкой-разгрузкой грузов. Работать приходится тяжело, часто после рабочей смены. «Оборонительный фронт» держат и девушки. Они ведут информационное направление, занимаются волонтерством, помогают с продовольственным обеспечением.

Заботясь о своем коллективе, не можем забывать своих коллег – работников Запорожской АЭС, которые сегодня в бесчеловечных условиях пытаются выстоять против рашистских оккупантов. Энергоатом помогает трудоустроиться работникам ЗАЭС, выехавшим из оккупированного Энергодара. Резюме работников ОП ЗАЭС рассматриваются в первую очередь. В настоящее время в подразделениях НАЭК трудоустроено около 200 работников ЗАЭС. Южноукраинский энергокомплекс уже предоставил рабочие места восьми энергодарцам, еще около двадцати заявлений находятся на рассмотрении.

В этом году произошло еще одно символическое событие: наше уединенное подразделение теперь носит название «Южноукраинская АЭС»Очень символичным стало это переименование именно во время жестокой и бескомпромиссной борьбы за свободу и независимость нашей земли. Это принципиально важно, когда русская федерация использует «языковой вопрос» как инструмент своей геополитической экспансии. Это понимает и коллектив энергокомплекса. Поэтому считаем, что новое наименование – Южноукраинская АЭС – отражает связь с историческим названием электростанции. Более того - оно подчеркивает принадлежность нашего энергетического объекта к югу Украины.

Вооруженные достоинством, сплоченные заботой о родной земле и любви’к своему краю, мы должны направить все усилия на обретение мира, благоустройства и процветания нашей Родины. А будущие трудовые свершения каждого работника Южноукраинского энергокомплекса станут весомым вкладом в победу над врагом и дальнейшее развитие Украины", - подчеркнул Полович.