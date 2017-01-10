Південнокорейське МЗС анулювало паспорт доньки головного фігуранта справи про корупцію

У заяві МЗС наголошується, що раніше відомство попросило Чун Ю Ра добровільно здати свій паспорт в консульство, однак вона цього не зробила в зазначені терміни.

“Після цього документ був анульований”, — підкреслили в міністерстві.

Слідство вважає, що 21-річна жінка може бути причетна до корупційних схем, організованих її матір’ю. Вважається, що користуючись своєю близькістю до президента країни, під приводом просування спорту та культури Чхве Сун Силь змусила багато південнокорейських компаній робити пожертви в створені нею неурядові фонди. При цьому значну частину коштів вона привласнила собі.

Як повідомляв УНН, поліція Данії затримала дочку подруги президента Південної Кореї Пак Кин Хе, за імпічмент якої 9 грудня проголосував парламент.