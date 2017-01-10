Южнокорейское МИД аннулировало паспорт дочери главного фигуранта дела о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. МИД Республики Корея аннулировало паспорт Чун Ю Ра, дочери Чхве Сун Силь - главного фигуранта дела о коррупции в окружении президента страны. Чун Ю Ра на прошлой неделе была задержана в Дании по запросу южнокорейской прокуратуры, передает УНН со ссылкой на Reuters .
В заявлении МИД отмечается, что ранее ведомство попросило Чун Ю Ра добровольно сдать свой паспорт в консульство, однако она этого не сделала в указанные сроки.
"После этого документ был аннулирован", - подчеркнули в министерстве.
Следствие считает, что 21-летняя женщина может быть причастна к коррупционным схемам, организованных матерью. Считается, что пользуясь своей близостью к президенту страны, под предлогом продвижения спорта и культуры Чхве Сун Силь заставила многие южнокорейские компаний делать пожертвования в созданные ею неправительственные фонды. При этом значительную часть средств она присвоила себе.
Как сообщал УНН, полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе , за импичмент которой 9 декабря проголосовал парламент.