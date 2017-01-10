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Южнокорейское МИД аннулировало паспорт дочери главного фигуранта дела о коррупции

Южнокорейское МИД аннулировало паспорт дочери главного фигуранта дела о коррупции

Киев • УНН

 • 6294 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. МИД Республики Корея аннулировало паспорт Чун Ю Ра, дочери Чхве Сун Силь - главного фигуранта дела о коррупции в окружении президента страны. Чун Ю Ра на прошлой неделе была задержана в Дании по запросу южнокорейской прокуратуры, передает УНН со ссылкой на Reuters .

В заявлении МИД отмечается, что ранее ведомство попросило Чун Ю Ра ​​добровольно сдать свой паспорт в консульство, однако она этого не сделала в указанные сроки.

"После этого документ был аннулирован", - подчеркнули в министерстве.

Следствие считает, что 21-летняя женщина может быть причастна к коррупционным схемам, организованных матерью. Считается, что пользуясь своей близостью к президенту страны, под предлогом продвижения спорта и культуры Чхве Сун Силь заставила многие южнокорейские компаний делать пожертвования в созданные ею неправительственные фонды. При этом значительную часть средств она присвоила себе.

Как сообщал УНН, полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе , за импичмент которой 9 декабря проголосовал парламент.

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