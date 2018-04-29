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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Південна і Північна Кореї синхронізують час

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Північна Корея переведе годинники на 30 хвилин вперед для синхронізації часу з Південною Кореєю.
Про це повідомляє УНН з посиланням на CTV, яке опублікувало заяву лідера КНДР Кім Чен Ина.

Південна і Північна Кореї синхронізують час

Повідомляється, що дану заяву Кім Чен Ин зробив на двосторонньому саміті 27 квітня. За його словами, Пхеньян переведе час, щоб синхронізувати його з Сеулом.

Як повідомляв УНН, Північна і Південна Корея домовилися покласти край Корейській війні в цьому році. Про це повідомляє “Kyodo” з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

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