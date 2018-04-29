Південна і Північна Кореї синхронізують час
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Північна Корея переведе годинники на 30 хвилин вперед для синхронізації часу з Південною Кореєю.
Про це повідомляє УНН з посиланням на CTV, яке опублікувало заяву лідера КНДР Кім Чен Ина.
Повідомляється, що дану заяву Кім Чен Ин зробив на двосторонньому саміті 27 квітня. За його словами, Пхеньян переведе час, щоб синхронізувати його з Сеулом.
Як повідомляв УНН, Північна і Південна Корея домовилися покласти край Корейській війні в цьому році. Про це повідомляє “Kyodo” з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).