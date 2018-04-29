Южная и Северная Кореи синхронизируют время

Сообщается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал на двустороннем саммите 27 апреля. По его словам, Пхеньян переведет время, чтобы синхронизировать его с Сеулом.



Как сообщал УНН, Северная и Южная Корея договорились положить конец Корейской войне в этом году. Об этом сообщает "Kyodo" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).