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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южная и Северная Кореи синхронизируют время

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Северная Корея переведет часы на 30 минут вперед для синхронизации времени с Южной Кореей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTV, которое опубликовало заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.

Южная и Северная Кореи синхронизируют время

Сообщается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал на двустороннем саммите 27 апреля. По его словам, Пхеньян переведет время, чтобы синхронизировать его с Сеулом.

Как сообщал УНН, Северная и Южная Корея договорились положить конец Корейской войне в этом году. Об этом сообщает "Kyodo" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

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