Південна Корея закликає КНДР надіслати спортсменів на ЧС з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ.14 червня. УНН. Південна Корея закликала КНДР направити своїх спортсменів на чемпіонат світу з водних видів спорту 2019 року, який відбудеться в південнокорейському Кванджу, незважаючи на запізнення із заявкою. Відповідну заяву мерії Кванджу в п’ятницю наводить агентство Yonhap, передає УНН.
Повідомляється, що термін подачі заявок на участь у світовій першості завершився 13 червня, але північнокорейська сторона так і не зареєструвала своїх спортсменів.
“Атлети з КНДР зі стрибків у воду показали видатні результати на попередніх турнірах. Їх участь дозволить чемпіонату стати таким же успішним, як Олімпійські ігри 2018 у Пхенчхані. Проведення таких міжнародних змагань допоможе встановленню миру на Корейському півострові”, — цитує заяву агентство.
Раніше КНДР інформувала Міжнародну федерацію плавання (FINA) про відмову від участі в чемпіонаті світу в Кванджу. Незважаючи на це, мер міста Лі Йон Соп, який очолює оргкомітет чемпіонату, зазначив, що він продовжить домагатися участі команди КНДР заради зміцнення миру в регіоні.
Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин розкритикував учасників масової вистави на стадіоні за “безвідповідальність”.