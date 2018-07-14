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Міноборони Південної Кореї викликало російського військового аташе

Міноборони Південної Кореї викликало російського військового аташе

Київ • УНН

 • 7063 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Через порушення російськими військовими літаками розпізнавальної зони південнокорейської ППО, міністерство оборони країни у суботу викликало російського військового аташе. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

"Оскільки існує ймовірність зіткнення в повітрі, ми закликаємо Росію усвідомити всю серйозність ситуації та вжити необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів", - заявив представник південнокорейського оборонного відомства російському військовому аташе Андрію Фалілеєву.

Раніше південнокорейські ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів країни повідомили, що два російські військові літаки в п'ятницю, 13 липня, чотири рази порушили розпізнавальну зону ППО Південної Кореї.

"Ми підняли в повітря військові літаки, щоб ті здійснили стандартні тактичні заходи на кшталт проведення повітряних маневрів у відповідь і передачі попереджень російським літакам не перебувати в KADIZ (ідентифікаційна зона ППО Південної Кореї - ред.) аж до того моменту, поки вони не покинуть зону", - йдеться у заяві південнокорейських військових.

Своєю чергою в міністерстві оборони РФ повідомили, що Південна Корея і Японія піднімали винищувачі для супроводу двох російських стратегічних ракетоносців Ту-95МС. "Два стратегічні ракетоносці Ту-95МС Повітряно-космічних сил виконали планові польоти над нейтральними водами акваторій Японського і Жовтого морів, а також західної частини Тихого океану. Літаки дальньої авіації супроводжувалися екіпажами багатоцільових винищувачів Су-35С", - йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Нагадаємо, до МЗС Польщі у травні викликали посла Росії.

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