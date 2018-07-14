Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе

"Поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы призываем Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - заявил представитель южнокорейского оборонного ведомства российскому военному атташе Андрею Фалилееву.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны сообщили, что два российских военных самолета в пятницу, 13 июля, четыре раза нарушили различительной зону ПВО Южной Кореи.

"Мы подняли в воздух военные самолеты, чтобы те осуществили стандартные тактические мероприятия вроде проведения воздушных маневров в ответ и передачи предупреждений российским самолетам не находиться в KADIZ (идентификационная зона ПВО Южной Кореи - ред.) до того момента, пока они не покинут зону", - говорится в заявлении южнокорейских военных.

В свою очередь в министерстве обороны РФ сообщили, что Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С", - говорится в сообщении минобороны РФ.

Напомним, в МИД Польши в мае вызывали посла России.