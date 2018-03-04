Південна Корея відправить посередників у Пхеньян для переговорів з США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що в КНДР відправляться двоє спецпосланців для допомоги у веденні діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
Завдяки цьому президент Південної Кореї (Республіки Корея) Мун Чже Ін має намір покращити відносини з офіційним Пхеньяном.
Посланцями стануть голова національного розвідувального відомства Со Хун і радник президента з питань безпеки Чон Ий Ен.
У телефонній розмові американському колезі Дональду Трампу президент Південної Кореї заявив, що візит спецпосланців стане відповіддю на відвідування Сеула сестрою північнокорейського лідера Кім Чен Ина під час зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.
Як повідомляв УНН, денуклеаризація Корейського півострова повинна стати результатом будь-якого діалогу з КНДР, наголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у своїй заяві.