Южная Корея отправит посредников в Пхеньян для переговоров с США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Администрация президента Южной Кореи сообщила, что в КНДР отправятся двое спецпосланников для помощи в ведении диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Благодаря этому президент Южной Кореи (Республики Корея) Мун Чжэ Ин намерен улучшить отношения с официальным Пхеньяном.
Посланниками станут глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ен.
В телефонном разговоре американскому коллеге Дональду Трампу президент Южной Кореи заявил, что визит спецпосланников станет ответом на посещение Сеула сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Как сообщал УНН, денуклеаризации Корейского полуострова должна стать результатом любого диалога с КНДР, отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем заявлении.