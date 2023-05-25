Південна Корея та США проведуть масштабні навчання на кордоні з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Збройні сили Південної Кореї та США почнуть вже сьогодні масштабні бойові навчання біля кордону з Північною Кореєю в четвер, попри попередження КНДР про те, що вона не потерпить такої “ворожої репетиції вторгнення”, повідомляє AP News, пише УНН.
Деталі
Навчання Південної Кореї та США знаменують 70-ту річницю створення військового альянсу між Сеулом і Вашингтоном.
Влада країн-учасниць навчань заявила, що цього року буде залучено сучасні винищувачі-невидимки, ударні гелікоптери, реактивні системи залпового вогню та інша зброя з Південної Кореї та Сполучених Штатів. Наразі не було відомо, скільки осіб візьме участь у навчаннях, але попередні навчання у 2017 році залучили близько 2000 солдатів і 250 одиниць озброєння з обох країн.
У попередній заяві міністерства оборони йшлося про те, що ці навчання мають на меті посилити спільні оперативні можливості союзників. Південна Корея та Сполучені Штати прагнутимуть створити «панівні можливості стримування та реагування», щоб впоратися з північнокорейськими ядерними та ракетними загрозами.
Доповнення
Минулої п’ятниці державні ЗМІ Північної Кореї назвали навчання «типовою репетицією війни проти Північної Кореї». У ньому сказано, що Північна Корея «не може не прийняти більш серйозну увагу до того факту», що навчання будуть проводитися в районі за кілька кілометрів від її кордону.
Центральна телеграфна агенція КНДР заявила, що США та Південна Корея зіткнуться з невизначеною «відповідною відповіддю» через серію широкомасштабних провокаційних навчань.
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