Южная Корея и США проведут масштабные учения на границе с КНДР

Детали

Учения Южной Кореи и США знаменуют 70-ю годовщину создания военного альянса между Сеулом и Вашингтоном.

Власти стран-участниц учений заявили, что в этом году будут задействованы современные истребители-невидимки, ударные вертолеты, реактивные системы залпового огня и другое оружие из Южной Кореи и Соединенных Штатов. Пока не было известно, сколько человек примет участие в учениях, но предыдущие учения в 2017 году привлекли около 2000 солдат и 250 единиц вооружения из обеих стран.

В предыдущем заявлении министерства обороны говорилось, что эти учения имеют целью усилить совместные оперативные возможности союзников. Южная Корея и Соединенные Штаты будут стремиться создать «доминирующие возможности сдерживания и реагирования», чтобы справиться с северокорейскими ядерными и ракетными угрозами.

Дополнение

В прошлую пятницу государственные СМИ Северной Кореи назвали учения «типичной репетицией войны против Северной Кореи». В нем сказано, что Северная Корея «не может не принять более серьезное внимание к тому факту», что учения будут проводиться в районе в нескольких километрах от ее границы.

Центральное телеграфное агентство КНДР заявило, что США и Южная Корея столкнутся с неопределенным «ответным ответом» из-за серии широкомасштабных провокационных учений.

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