Південна Корея та Німеччина підпишуть пакт про обмін військовою інформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Юн Сук Йоль та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися у неділю швидко укласти угоду про захист військової таємниці, щоб допомогти зміцнити ланцюжки поставок в оборонній промисловості, передає УНН з посиланням на Yonhap.
Деталі
Юн оголосив про угоду після зустрічі на найвищому рівні із Шольцем, заявивши, що два лідери домовилися активізувати двосторонню співпрацю, щоб відповідати мінливим умовам часу.
"Ми зійшлися на думці, що важливо розширювати співпрацю двох країн у сфері оборони та озброєнь", - сказав він під час спільної пресконференції в офісі президента.
"Ми швидко створимо угоду про захист військової таємниці між Південною Кореєю та Німеччиною і разом працюватимемо над безперебійною роботою ланцюжків постачання в оборонній промисловості".
За словами Юна, два лідери також домовилися про розширення міцних торговельних та інвестиційних відносин із передовими галузями, такими як водень, напівпровідники, біоенергетика та чиста енергія.
Він додав, що перед глобальною економічною нестабільністю, геополітичними конфліктами та реорганізацією глобальних ланцюжків поставок дві країни зміцнюватимуть своє партнерство в ланцюжках поставок.
Доповнення
Цього року Південна Корея та Німеччина відзначають 140-річчя двосторонніх відносин.
Шольц став першим канцлером Німеччини, який відвідав Південну Корею із двостороннім візитом за 30 років.