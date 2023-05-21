Южная Корея и Германия подпишут пакт об обмене военной информацией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Юн Сук Йоль и канцлер Германии Олаф Шольц договорились в воскресенье быстро заключить соглашение о защите военной тайны, чтобы помочь укрепить цепочки поставок в оборонной промышленности, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Юн объявил о соглашении после встречи на высшем уровне с Шольцем, заявив, что два лидера договорились активизировать двустороннее сотрудничество, чтобы соответствовать меняющимся условиям времени.
"Мы сошлись во мнении, что важно расширять сотрудничество двух стран в сфере обороны и вооружений", - сказал он во время совместной пресс-конференции в офисе президента.
"Мы быстро создадим соглашение о защите военной тайны между Южной Кореей и Германией и вместе будем работать над бесперебойной работой цепочек поставок в оборонной промышленности".
По словам Юна, два лидера также договорились о расширении прочных торговых и инвестиционных отношений с передовыми отраслями, такими как водород, полупроводники, биоэнергетика и чистая энергия.
Он добавил, что перед глобальной экономической нестабильностью, геополитическими конфликтами и реорганизацией глобальных цепочек поставок две страны будут укреплять свое партнерство в цепочках поставок.
Дополнение
В этом году Южная Корея и Германия отмечают 140-летие двусторонних отношений.
Шольц стал первым канцлером Германии, посетившим Южную Корею с двусторонним визитом за 30 лет.