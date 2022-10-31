Південна Корея розпочала розслідування тисняви в Сеулі

Деталі

Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су пообіцяв провести ретельне розслідування, а влада заявила, що вони зосереджені на реконструкції ланцюжка подій, що призвели до тисняви, і з’ясовують, чи міг хтось бути відповідальним за виникнення катастрофи.

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"Ми аналізуємо камери відеоспостереження, щоб з'ясувати точну причину трагедії. Ми продовжимо допитувати більше свідків, у тому числі працівників магазину, що знаходиться поблизу", - повідомив головний слідчий поліції Нам Гу-джун, додавши, що ідентифікація жертв майже завершена, і підготовка до похорону може продовжуватися.

Контекст

У суботу, 29 жовтня, ввечері десятки тисяч людей зібралися в Ітевоні на святкування Гелловіну, внаслідок чого утворилася тиснява. За словами свідків, вулиці були настільки щільно забиті, що рятувальники та машини швидкої допомоги практично не могли дістатися до провулку.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив період національної жалоби, який триватиме з 30 жовтня по 5 листопада.

Наразі відомо про 153 загиблих внаслідок інциденту, ще 83 особи отримали поранення.