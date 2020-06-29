Південна Корея має намір впровадити трирівневу систему карантину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Влада Південної Кореї має намір впровадити трирівневу систему соціального дистанціювання в країні в зв'язку з новим зростанням числа заражень коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Ренхап і DW.

В даний час в країні діє перший рівень. Якщо його підвищать до другого, то знову будуть обмежені масові заходи.

При третьому рівні будуть обмежені будь-які заходи за участю більше 10 чоловік, а також знову закриються освітні установи.

Нагадаємо, у світі від коронавірусу померли більше 500 тисяч осіб.

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