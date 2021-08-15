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Південна Корея і США у понеділок почнуть спільні військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Південна Корея і Сполучені Штати почнуть свої щорічні спільні військові навчання в понеділок, після того, як Північна Корея пообіцяла "покарати винні" дві країни, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS), інформує УНН.

Деталі

Південна Корея і США регулярно проводять військові навчання, в основному навесні і влітку, але Північна Корея протягом десятиліть гнівно реагувала, називаючи їх "репетицією війни", хоча Сеул і Вашингтон підкреслювали, що це регулярні навчання, що носять оборонний характер.

За повідомленням Yonhap, навчання триватимуть протягом дев'яти днів.

У заяві JCS йдеться, що дев'ятиденне комп'ютерне спільне тренування на командному пункті не буде включати тренування на відкритому повітрі, а чисельність задіяних військ буде зведена до мінімуму з урахуванням ситуації з коронавірусом.

Доповнення

Південна Корея і Сполучені Штати зіткнуться з ще більшими загрозами безпеки через заплановані спільні військові навчання, заявила у вівторок Кім Йо Чжон - впливова північнокорейська чиновниця і сестра лідера Кім Чен Ина.

"Сполучені Штати і Південна Корея зіткнуться з більш серйозною загрозою безпеці через ігнорування наших неодноразових попереджень про необхідність припинення небезпечних військових навчань", - сказала вона.

Додамо

Навчання США і Південної Кореї були скорочені в останні роки, щоб полегшити переговори між Північною Кореєю і адміністрацією колишнього президента США Дональда Трампа, спрямовані на згортання ядерної та ракетної програм Пхеньяна в обмін на послаблення санкцій.

Переговори зайшли в глухий кут після невдалого другого саміту Трампа і Кім Чен Ина в 2019 році.

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