Південна Корея і США у понеділок почнуть спільні військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Південна Корея і Сполучені Штати почнуть свої щорічні спільні військові навчання в понеділок, після того, як Північна Корея пообіцяла "покарати винні" дві країни, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS), інформує УНН.
Деталі
Південна Корея і США регулярно проводять військові навчання, в основному навесні і влітку, але Північна Корея протягом десятиліть гнівно реагувала, називаючи їх "репетицією війни", хоча Сеул і Вашингтон підкреслювали, що це регулярні навчання, що носять оборонний характер.
За повідомленням Yonhap, навчання триватимуть протягом дев'яти днів.
У заяві JCS йдеться, що дев'ятиденне комп'ютерне спільне тренування на командному пункті не буде включати тренування на відкритому повітрі, а чисельність задіяних військ буде зведена до мінімуму з урахуванням ситуації з коронавірусом.
Доповнення
Південна Корея і Сполучені Штати зіткнуться з ще більшими загрозами безпеки через заплановані спільні військові навчання, заявила у вівторок Кім Йо Чжон - впливова північнокорейська чиновниця і сестра лідера Кім Чен Ина.
"Сполучені Штати і Південна Корея зіткнуться з більш серйозною загрозою безпеці через ігнорування наших неодноразових попереджень про необхідність припинення небезпечних військових навчань", - сказала вона.
Додамо
Навчання США і Південної Кореї були скорочені в останні роки, щоб полегшити переговори між Північною Кореєю і адміністрацією колишнього президента США Дональда Трампа, спрямовані на згортання ядерної та ракетної програм Пхеньяна в обмін на послаблення санкцій.
Переговори зайшли в глухий кут після невдалого другого саміту Трампа і Кім Чен Ина в 2019 році.