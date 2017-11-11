Південна Корея і США почали військові навчання за участю трьох авіаносців

У військових навчаннях беруть участь три американські авіаносці та сім південнокорейських бойових кораблів. Маневри тривають у західній частині Тихого океану.

Як заявив речник корейського оборонного відомства, мета навчань - посилити відлякування у зв'язку із загрозою з боку Північної Кореї та запобігти будь-яким провокаціям із боку Пхеньяна.

Уперше за останні десять років у спільних навчаннях США та Південної Кореї у регіоні бере участь така кількість авіаносців.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп наполегливо закликав Китай докладати більше зусиль для розв'язання кризи навколо Північної Кореї.