Южная Корея и США начали военные учения с участием трех авианосцев

В военных учениях принимают участие три американские авианосцы и семь южнокорейских боевых кораблей. Маневры проходят в западной части Тихого океана.

Как заявил представитель корейского оборонного ведомства, цель учений - усилить отпугивания в связи с угрозой со стороны Северной Кореи и предотвратить любые провокации со стороны Пхеньяна.

Впервые за последние десять лет в совместных учениях США и Южной Кореи в регионе участвует такое количество авианосцев.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп настойчиво призвал Китай прилагать больше усилий для разрешения кризисов вокруг Северной Кореи.