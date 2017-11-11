Южная Корея и США начали военные учения с участием трех авианосцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Южная Корея и США начали военные учения с участием трех американских авианосцев, передает УНН со ссылкой на DW.
В военных учениях принимают участие три американские авианосцы и семь южнокорейских боевых кораблей. Маневры проходят в западной части Тихого океана.
Как заявил представитель корейского оборонного ведомства, цель учений - усилить отпугивания в связи с угрозой со стороны Северной Кореи и предотвратить любые провокации со стороны Пхеньяна.
Впервые за последние десять лет в совместных учениях США и Южной Кореи в регионе участвует такое количество авианосцев.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп настойчиво призвал Китай прилагать больше усилий для разрешения кризисов вокруг Северной Кореи.