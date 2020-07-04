Пити чи не пити: дієтолог пояснила, чи варто вживати напої з цукрозамінниками

"Потрібно почати з того, що існують природні і штучні цукрозамінники. Природні, натуральні, цукрозамінники, наприклад, такі, як стевія, не дають коливання цукру в крові достатнього, дуже добре переноситься навіть хворими на цукровий діабет ... Всі інші підсолоджувачі, цукрозамінники синтетичні - вкрай шкідливі для клітин підшлункової залози. Тобто, те, що ми оберігаємо, те ми і вбиваємо цими цукрозамінниками", - зазначила Олександра Кириленко.

За її словами, мова йде про різні аспартами, які містять певний склад, що діє на клітини підшлункової залози.

"На бета-острівці Лангерганса, які продукують інсулін. Вони начебто і не впливають на рівень, на коливання цукру в крові, але, тим не менше, самі по собі оскільки вони штучні, хімічні - вони досить агресивно діють на клітини підшлункової залози. Тому, ніякі енерготоніки, енергетичні напої з підсолоджувачами - я не рекомендую нікому. Ні дорослим, ні дітям", - сказала Олександра Кириленко.

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Вона додала, що на деяких брендових напоях написано, що вони без цукру, але це не означає, що там не міститься хімічний підсолоджувач, який буде ще гірше впливати, ніж ложка природного цукру - тростинного або бурякового, який робиться в Україні.

За її словами, людям, які намагаються скинути вагу - варто відмовитися від газованих напоїв з цукрозамінниками.

"Однозначно. Буде зворотний ефект. Тобто, ми будемо вбивати клітини підшлункової залози, яка регулює як гормонально, так і ферментативно, обмін вуглеводів і жирів. І таким чином заганяється організм в такий вуглеводно-жировий дисбаланс. При будь-яких надходженнях, навіть з цукрозамінників, ці клітини не спрацьовують в підшлунковій залозі, йде результат для підшлункової залози. Це може бути гострий панкреатит, хронічний панкреатит, виразкові хвороби, дванадцятипалої кишки і так далі", - додала Олександра Кириленко.

Вона зазначила, що краще в якості підсолоджувачів використовувати натуральні підсолоджувачі - стевію, цикорій або корицю.

"У будь-якому випадку, стевію можна і потрібно вживати не тільки при патологіях, а й для профілактики. Вона входить до складу багатьох солодощів, морозива, вафель і так далі. Тобто, це натуральний такий підсолоджувач. Мається на увазі, що він робиться з натуральної сировини рослинного походження", - сказала Олександра Кириленко.

За її словами, стевія - єдиний цукрозамінник, який прийнятний і в дитячому віці, і в дорослому віці, і навіть у пацієнтів з цукровим діабетом.

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