Пить или не пить: диетолог объяснила, стоит ли употреблять напитки с сахарозаменителями

“Нужно начать с того, что существуют естественные и искусственные сахарозаменители. Естественные, натуральные, сахарозаменители, например, такие, как стевия, не дают колебания сахара в крови достаточного, очень хорошо переносится даже больными сахарным диабетом… Все остальные подсластители, сахарозаменители синтетические - крайне вредны для клеток поджелудочной железы. То есть, то, что мы оберегаем, то мы и убиваем этими сахарозаменителями”, - отметила Александра Кириленко.

По ее словам, речь идет о различных аспартамах, которые содержат определенный состав, что действует на клетки поджелудочной железы.

“На бета-островки Лангерганса, которые продуцируют инсулин. Они вроде бы и не влияют на уровень, на колебания сахара в крови, но, тем не менее, сами по себе поскольку они искусственные, химические - они достаточно агрессивно действуют на клетки поджелудочной железы. Поэтому, никакие энерготоники, энергетические напитки с подсластителями - я не рекомендую никому. Ни взрослым, ни детям”, - сказала Александра Кириленко.

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Она добавила, что на некоторых брендовых напитках написано, что они без сахара, но

это не значит, что там не содержится химический подсластитель, который будет еще хуже влиять, чем ложка естественного сахара - тростникового или свекольного, который делается в Украине.

По ее словам, людям, которые пытаются сбросить вес - стоит отказаться от газированных напитков с сахарозаменителями.

“Однозначно. Будет обратный эффект. То есть, мы будем убивать клетки поджелудочной железы, которая регулирует как гормонально, так и ферментативно, обмен углеводов и жиров. И таким образом загоняется организм в такой углеводно-жировой дисбаланс. При любых поступлениях, даже с сахарозаменителями, эти клетки не срабатывают в поджелудочной железе, идет исход для поджелудочной железы. Это может быть острый панкреатит, хронический панкреатит, язвенные болезни, двенадцатиперстной кишки и так далее”, - добавила Александра Кириленко.

Она отметила, что лучше в качестве подсластителей использовать натуральные подсластители - стевию, цикорий или корицу.

“В любом случае, стевию можно и нужно употреблять не только при патологиях, но и для профилактики. Она входит в состав многих сладостей, мороженного, вафлей и так далее. То есть, это натуральный такой подсластитель. Имеется в виду, что он делается из натурального сырья растительного происхождения”, - сказала Александра Кириленко.

По ее словам, стевия - единственный сахарозаменитель, который приемлем и в детском возрасте, и во взрослом возрасте, и даже у пациентов с сахарным диабетом.

Напомним, диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса.