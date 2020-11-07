Питання "євроблях" розглядатимуть у ВР з понеділка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У понеділок, 9 жовтня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроект про доступне розмитнення та знаходження на території України автомобілів на європейській реєстрації. Про це свідчить графік засідань комітетів ВРУ, передає УНН.
Мова про законопроект № 3704 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку”.
Законопроект передбачає створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні.
Документ було надано на розгляд комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики ще 23 червня 2020 року. Втім, законопроект тривалий час лежав без руху, що спровокувало акцію протесту власників “євроблях” під ВР минулого тижня.
Мітингувальники вимагали від влади, аби вартість розмитнення не перевищувала 35% від загальної вартості автомобіля. Також учасники акції протесту закликали народних депутатів проголосувати за законопроект № 3704.
З учасникам акції спілкувалася народний депутат від “СН” Ірина Верещук, яка пообіцяла підготувати термінове звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про припинення нарахування штрафів. Свою обіцянку вона виконала, про що у своєму Facebook розповів співголова організації “Авто Євро Сили” Олександр Чернявський.
Чернявський уточнив, що профільний комітет розгляне законопроект про доступне розмитнення “євроблях” наступного тижня. І виклав скріншот листування із Верещук у соцмережу.
“Прем’єр публічно пообіцяв вирішити питання із штрафами під час виступу з трибуни парламенту. Сказав, що йому потрібно до двох тижнів на це. Отже, в понеділок засідання комітету, я буду на ньому. Після нього йдемо з законопроектом до Прем’єра, щоб погодити алгоритм дій парламенту і уряду”, — поінформувала Чернявського Верещук.