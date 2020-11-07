Вопрос "евроблях" будет рассматриваться в ВР с понедельника

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В понедельник, 9 октября, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит законопроект о доступной растаможке и нахождения на территории Украины автомобилей на европейской регистрации. Об этом свидетельствует график заседаний комитетов ВРУ, передает УНН.

Речь о законопроекте № 3704 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога”.

Законопроект предусматривает создание правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранном регистрации, ранее ввезенных на таможенную территорию Украины, упрощение таможенных процедур их оформления и регистрации в Украине.

Документ был представлен на рассмотрение комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики еще 23 июня 2020 года. Впрочем, законопроект длительное время лежал без движения, что спровоцировало акцию протеста владельцев “евроблях” под ВР на прошлой неделе.

Митингующие требовали от властей, чтобы стоимость растаможивания не превышала 35% от общей стоимости автомобиля. Также участники акции протеста призвали народных депутатов проголосовать за законопроект № 3704.

С участникам акции общалась народный депутат от “СН” Ирина Верещук, которая пообещала подготовить срочное обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю о прекращении начисления штрафов. Свое обещание она выполнила, о чем в своем Facebook рассказал сопредседатель организации “Авто Евро Силы” Александр Чернявский.

Чернявский уточнил, что профильный комитет рассмотрит законопроект о доступной растаможке “евроблях” на следующей неделе. И выложил скриншот переписки с Верещук в соцсеть.

“Премьер публично пообещал решить вопрос со штрафами во время выступления с трибуны парламента. Сказал, что ему нужно до двух недель на это. Итак, в понедельник заседание комитета, я буду на нем. После него идем с законопроектом Премьеру, чтобы согласовать алгоритм действий парламента и правительства”, — сообщила Чернявского Верещук.

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