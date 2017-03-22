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Питання України не внесено у порядок денний МВФ до кінця березня

Питання України не внесено у порядок денний МВФ до кінця березня

Київ • УНН

 • 11772 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. До кінця березня українське питання наразі відсутнє у розкладі засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду, від якого Київ очікує виділення чергового траншу за програмою співпраці. Порядок денний Ради на найближчий час оприлюднено на сайті МВФ, передає УНН.

Згідно з порядком денним, Рада директорів МВФ збирається на засідання 22, 24, 29 і 31 березня.

Так, 22 березня очікується розгляд питання Сент-Люсії, 24-го - Науру, Ізраїлю і Домініканської Республіки. Уже 29 березня заплановано розгляд питання Нігерії і Нідерландів.

А в останній день березня передбачається розгляд питання "Західно-африканський економічний і валютний союз-2017. Регіональні дискусії з питань загальної політики країн-членів".

Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).

Після цього МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.

У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ. Зокрема, йшлося про уточнення розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду ОРДЛО, та захоплення бойовиками українських підприємств.

Нагадаємо, НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Остання на часі місія МВФ відвідала Київ в період з 3 по 17 листопада 2016 року. У МВФ повідомили, що завершення третього перегляду уможливить транш обсягом в близько 1 млрд дол. США, а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування  становитиме близько 8,32 млрд дол.

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