Вопрос Украины не внесен в повестку дня МВФ до конца марта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. До конца марта украинский вопрос пока отсутствует в расписании заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, от которого Киев ожидает выделения очередного транша по программе сотрудничества. Повестка дня Совета на ближайшее время опубликована на сайте МВФ, передает УНН.
Согласно повестке дня, Совет директоров МВФ собирается на заседания 22, 24, 29 и 31 марта.
Так, 22 марта ожидается рассмотрение вопроса Сент-Люсии, 24-го - Науру, Израиля и Доминиканской Республики. Уже 29 марта запланировано рассмотрение вопроса Нигерии и Нидерландов.
А в последний день марта предполагается рассмотрение вопроса "Западно-африканский экономический и валютный союз-2017. Региональные дискуссии по вопросам общей политики стран-членов".
Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).
После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины . Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.
В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.
Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд. долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.
Последняя по времени миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит выделить транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд. долл.