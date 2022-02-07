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Питання участі Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується – МЗС

Питання участі Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується – МЗС

Київ • УНН

 • 13033 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Питання участі Президента України Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки опрацьовується. Про це на брифінгу в понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Питання участі Президента опрацьовується, і Офіс Президента належним чином повідомить про це, коли рішення буде ухвалено”, — сказав міністр.

Додамо

Як стало відомо раніше, організатори Мюнхенської конференції з безпеки очікують в середині лютого на своєму заході понад 30 світових лідерів, серед яких називають Президента України Володимира Зеленського.

Лідер Російської Федерації Володими Путін, за повідомленнями, відмовився від участі.

Довідка

Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof у баварській столиці за дотримання суворих протиепідемічних заходів. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує 2 тисячі, зараз дозволено не більше 600. При цьому організатори вирішили ще сильніше обмежити чисельність учасників, щоб мінімізувати будь-які ризики. Усі, хто приїде на конференцію, мають бути вакциновані від коронавірусу та щодня складатимуть ПЛР-тест.

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