Питання Рахункової палати можуть розглянути після обіду - О.Березюк

Зокрема, відповідаючи на питання, коли буде розглядатись призначення членів Рахункової палати, він відповів: "я думаю, що це питання буде розглядатись після обіду".

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А на питання, чи варто очікувати якихось кадрових перестановок, депутат зазначив: "думаю що так".

На питання кого саме може бути змінено, О.Березюк повідомив, що на засіданні фракції "Самопоміч" розглядалося декілька кандидатур, але не повідомив їх прізвища.

"Нам важливий сам процес, важливе створення і перезавантаження Рахункової палати, а не самі особистості. Будемо сподіватися, що воно сьогодні станеться, хоча є натяки, що коаліційним партіям не сподобалося те, що цей конкурс відбувся вже майже рік тому і люди, які прийшли на хвилі духу того Парламенту сьогодні не зовсім відповідають інтересам олігархічної верхівки", - сказав О.Березюк.