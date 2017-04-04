Вопрос Счетной палаты могут рассмотреть после обеда - О.Березюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня после обеда Парламент может рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк.
В частности, отвечая на вопрос, когда будет рассматриваться назначение членов Счетной палаты, он ответил: "я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться после обеда".
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А на вопрос, стоит ли ожидать каких-то кадровых перестановок, депутат отметил: "думаю, что да".
На вопрос кого именно могут заменить, О.Березюк сообщил, что на заседании фракции "Самопомощь" рассматривалось несколько кандидатур, но не сообщил их фамилии.
"Нам важен сам процесс, важно создание и перезагрузка Счетной палаты, а не сами личности. Будем надеяться, что оно сегодня произойдет, хотя есть намеки, что коалиционным партиям не понравилось то, что этот конкурс состоялся уже почти год назад и люди, которые пришли на волне духа того парламента сегодня не совсем соответствуют интересам олигархической верхушки", - сказал О.Березюк.