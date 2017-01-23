Питання антикорупційних заходів у сфері лотерейного бізнесу обговорено на базі Комітету ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Комітеті ВРУ з питань інформатизації та зв'язку проведено зустріч на тему: "Світова практика IT контролю операторів для запобігання корупції в сфері лотерей", повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
До зустрічі були залучені найдосвідченіші фахівці операторів державних лотерей. Піднімалися питання щодо сертифікації та стандартизації систем роботи лотерейних операторів, аудиту із прозорості бізнесових процесів, захисту технічних систем функціонування операторів від втручання тощо.
У рамках заходу було зокрема обговорено світовий досвід сертифікації операторів лотерей за стандартом Всесвітньої лотерейної асоціації, антикорупційні заходи у сфері лотерейного бізнесу, особливості роботи за цим стандартом для гравців, операторів та державних органів, що є регуляторами в сфері лотерей.
Також, під час робочої зустрічі можна було ознайомитися із досвідом подолання корупції у зазначеній сфері у Франції.
Так, у своєму виступі провідний світовий експерт, очільник Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик менеджменту та безпеки бізнесу Т’єрі Пужоль поінформував присутніх про практику сертифікації операторів лотерей за стандартом Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA) в багатьох країнах світу, а також розповів, як ця система допоможе запобігти корупції в сфері лотерейного бізнесу, аби сприяти Україні потрапити до переліку цивілізованих країн, які вже користуються такими стандартами (майже всі лотерейні оператори Європи та Америки пройшли таку сертифікацію).
Зважаючи на актуальність питань регулювання лотерейної діяльності та слушності застосування світового досвіду у цій сфері, захід також відвідали представники Міністерства економічного розвитку, Міністерства фінансів, ДФС, голови парламентських комітетів Олександр Данченко та Микола Княжицький, народні депутати Роман Семенуха та Павло Кишкар, співробітники секретаріату Комітету з питань інформатизації та зв'язку з метою обґрунтування офіційної позиції щодо зазначеного питання.