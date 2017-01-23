Вопрос антикоррупционных мероприятий в сфере лотерейного бизнеса обсуждались на базе Комитета ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Комитете ВРУ по вопросам информатизации и связи состоялась встреча на тему: "Мировая практика IT контроля операторов для предотвращения коррупции в сфере лотерей", сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
До встречи были привлечены опытные специалисты операторов государственных лотерей. Поднимались вопросы сертификации и стандартизации систем работы лотерейных операторов, аудита по прозрачности бизнес процессов, защиты технических систем функционирования операторов от вмешательства и тому подобное.
В рамках мероприятия был в частности обсужден мировой опыт сертификации операторов лотерей по стандарту Всемирной лотерейной ассоциации, антикоррупционные меры в сфере лотерейного бизнеса, особенности работы с этим стандартом для игроков, операторов и государственных органов, что являются регуляторами в сфере лотерей.
Также, во время рабочей встречи можно было ознакомиться с опытом преодоления коррупции в данной сфере во Франции.
Так, в своем выступлении ведущий мировой эксперт, глава Комитета Всемирной лотерейной ассоциации по риск менеджменту и безопасности бизнеса Тьерри Пужоль проинформировал о практике сертификации операторов лотерей по стандарту Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) во многих странах мира, а также рассказал, как эта система поможет предотвратить коррупцию в сфере лотерейного бизнеса, чтобы способствовать Украине попасть в перечень цивилизованных стран, которые уже пользуются такими стандартами (почти все лотерейные операторы Европы и Америки прошли такую сертификацию).
Учитывая актуальность вопросов регулирования лотерейной деятельности и правильности применения мирового опыта в этой сфере, мероприятие также посетили представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, ГФС, председатели парламентских комитетов Александр Данченко и Николай Княжицкий, народные депутаты Роман Семенуха и Павел Кишкар, сотрудники секретариата Комитета по по информатизации и связи с целью обоснования официальной позиции по данному вопросу.