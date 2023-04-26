“Питань до законності дій НАБУ і САП реально багато”: ексрадник директора ДБР про роботу антикорупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в низці справ допускає порушення процесуального законодавство. Про це в коментарі УНН повідомив ексрадник директора Державного Бюро розслідувань, адвокат Олег Шрам, відповідаючи на питання журналістів щодо роботи НАБУ в рамках “справи Сенниченка”.
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“НАБУ допускає порушення процесуального законодавства – це факт. Про те, що Вищий антикорупційний суд у багатьох питаннях покриває всі ці недоліки у роботі НАБУ – теж факт. Про це, зокрема, свідчить і те, що половина рішень ВАКС, які потрапляють на перегляд касаційною інстанцією, скасовуються. Це офіційна статистика на цей рік.
Тому питань до законності дій НАБУ і САП реально багато. Хто і як збирається виправляти цю ситуацію – важко сказати. Це дуже великий відсоток (половина рішень, які потрапляють на перегляд, скасовуються – ред.) і це свідчить про істотні глибинні проблеми в діяльності ВАКС і цієї антикорупційної вертикалі”, - наголосив Шрам.
Раніше політичний експерт і блогер Назар Приходько поставив під питання доцільність роботи НАБУ на користь держави.
На його думку, дії антикорупціонерів у "справі Сенниченка" можуть бути спрямовані на закриття ОПЗ, бо компанія, яка є одним з фігурантів цієї справи, не допустила закриття заводу та допомогла йому у поновленні роботи.
«Нема заводу - нема проблеми»: когось садять, когось відпускають, хтось з підозрою, хтось на неї чекає… І все типу як має бути: справу колишнього очільника Фонду Держмайна Дмитра Сенниченка і досі обговорюють. От тільки якщо не полінуватися і покопатися ближче, то виходить, що саме завдяки такій компанії як «Агро Газ Трейдинг», яку НАБУ наразі звинувачує у корупційних схемах - ОПЗ працював, а працівники отримували зарплату, а щойно співпраця з «АГТ» була припинена - тут же почалися проблеми. Працівники навіть виходили на протест з питанням «Хто відповість за знищення ОПЗ?», - написав політичний експерт на своїй сторінці в Facebook та підкреслив, що НАБУ і досі не відповіло на питання працівників.
Додамо
На думку економічного експерта Олега Пендзина, у НАБУ, БЕБ та інших структур будуть постійні питання та претензії до компаній, які, як “Агро Газ Трейдинг”, працювали чи працюють з ОПЗ за давальницькою схемою, бо використання потужностей заводу та передача добрив перебуває в "дешевій зоні".