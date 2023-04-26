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"Вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много": экс-советник директора ГБР о работе антикоррупционеров

"Вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много": экс-советник директора ГБР о работе антикоррупционеров

Киев • УНН

 • 856112 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ряде дел допускает нарушения процессуального законодательства. Об этом в комментарии УНН сообщил экс-советник директора Государственного Бюро расследований, адвокат Олег Шрам, отвечая на вопрос журналистов о работе НАБУ в рамках “дела Сенниченко”. 

Цитата

“НАБУ допускает нарушения процессуального законодательства – это факт. О том, что Высший антикоррупционный суд во многих вопросах покрывает все эти недостатки в работе НАБУ – тоже факт. Об этом, в частности, свидетельствует и то, что половина решений ВАКС, которые попадают на пересмотр кассационной инстанцией, отменяются. Это официальная статистика на этот год.

Поэтому вопросов к законности действий НАБУ и САП реально много. Кто и как собирается исправлять эту ситуацию – трудно сказать. Это очень большой процент (половина решений, которые попадают на пересмотр, отменяются – ред.) и это свидетельствует о существенных глубинных проблемах в деятельности ВАКС и этой антикоррупционной вертикали”, - подчеркнул Шрам.

Ранее политический эксперт и блогер Назар Приходько поставил под вопрос целесообразность работы НАБУ в пользу государства.

По его мнению, действия антикоррупционеров по "делу Сенниченко" могут быть направлены на закрытие ОПЗ, так как компания, которая является одним из фигурантов этого дела, не допустила закрытия завода и помогла ему в возобновлении работы.

«Нет завода - нет проблемы»: кого-то сажают, кого-то отпускают, кто-то с подозрением, кто-то его ждет… И все типа как должно быть: дело бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко до сих пор обсуждают. Вот только если не полениться и покопаться ближе, то получается, что именно благодаря такой компании как «Агро Газ Трейдинг», которую НАБУ сейчас обвиняет в коррупционных схемах, - ОПЗ работал, а работники получали зарплату, а как только сотрудничество с «АГТ» было прекращено - тут же начались проблемы. Работники даже выходили на протест с вопросом «Кто ответит за уничтожение ОПЗ?», - написал политический эксперт на своей странице в Facebook и подчеркнул, что НАБУ до сих пор не ответило на вопросы работников.

Добавим

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, у НАБУ, БЭБ и других структур будут постоянные вопросы и претензии к компаниям, которые, как “Агро Газ Трейдинг”, работали или работают с ОПЗ по давальческой схеме, потому что использование мощностей завода и передача удобрений находится в "дешевой зоне".

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