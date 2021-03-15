Піст буває різний: чоловік вже третій рік поспіль поститься пивом і ділиться вражаючими результатами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Власник пивоварні американець Дел Холл ось уже третій рік поспіль усі 40 днів посту вживає виключно пиво, пише dayton.com, передає УНН.
Деталі
За час свого першого пивного посту американець втратив 20 кілограмів ваги. А вже наступного 2020 року він навіть зміг отримати підтримку у вигляді пожертв на розвиток своєї пивоварні. За допомогою цьогорічного посту він збирає гроші на допомогу колегам, які постраждали від пандемії COVID-19.
Наразі, коли в православних Україні розпочався Великий піст перед Великоднем сьогодні, 15 березня, у католиків він стартував ще 17 лютого. Тож Дел Холл поститься вже 27 день, скинув 13 кілограмів і запевняє, що має відмінне самопочуття й планує знову повторити свій експеримент у наступному році.
Цитата:
"Я п’ю лише три пива на день. Це не так, що я п'ю безперестанку. Якщо ви їсте щодня одне й те саме, вам може стати нудно. Тому я однозначно не збираюсь пити одне й те саме щодня", - пояснив Дел Холл.
Доповнення
Відзначимо, за даними Держстату виробництво пива в Україні впало. Однак експерти розповідають про стійку популярність саме крафтового пива, яке в Україні зараз виробляють лімітованими серіями локальні броварні.
Відмічають також популярність і крафтової горілки, серед яких однією з найвідоміших є "Др.Житник" виробництва ЛГЗ "PRIME". Вона виготовляється в особливому крафтовому цеху на основі авторських рецептів відомого ботаніка Клима Житника з місцевих вирощених трав.
Раніше УНН писав, що серед популярних українських алкогольних брендів, якості продукту яких українці довірять найбільше, знаходяться такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ PRIME (ТМ "Prime", "Др.Житнік") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").