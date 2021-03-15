Пост бывает разный: мужчина уже третий год подряд постится пивом и делится впечатляющими результатами

Детали

За время своего первого пивного поста американец потерял 20 килограммов веса. А уже в следующем 2020 году он даже смог получить поддержку в виде пожертвований на развитие своей пивоварни. С помощью нынешнего поста он собирает деньги на помощь коллегам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Сейчас, когда у православных Украины начался Великий пост перед Пасхой сегодня, 15 марта, у католиков он стартовал еще 17 февраля. Поэтому Дел Холл постится уже 27 день, сбросил 13 килограммов и уверяет, что имеет отличное самочувствие и планирует вновь повторить свой эксперимент в следующем году.

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"Я пью только три пива в день. Это не так, что я пью беспрестанно. Если вы едите каждый день одно и то же, вам может стать скучно. Поэтому я однозначно не собираюсь пить одно и то же каждый день", - пояснил Дел Холл.

Дополнение

Отметим, по данным Госстата производство пива в Украине упало. Однако эксперты говорят об устойчивой популярности именно крафтового пива, которое в Украине сейчас производят лимитированными сериями локальные пивоварни.

Отмечают также популярность и крафтовой водки, среди которых одной из самых известных является "Др.Житник" производства ЛВЗ "PRIME". Она изготавливается в особом крафтовом цехе на основе авторских рецептов известного ботаника Клима Житника из местных выращенных трав.

Ранее УНН писал, что среди популярных украинских алкогольных брендов, качеству продукта которых украинцы доверят больше всего, находятся такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица" ), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ PRIME (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").