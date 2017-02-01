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Письмових гарантій про припинення вогню в Авдіївці досі немає - голова Донецької ВЦА

Письмових гарантій про припинення вогню в Авдіївці досі немає - голова Донецької ВЦА

Київ • УНН

 • 6766 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Українська сторона так і не отримала від російської сторони у СЦКК письмової гарантії про припинення вогню в Авдіївці для проведення робіт з відновлення електропостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.

"Станом на 11:00 ми так і не отримали письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в СЦКК. Наші ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки", - повідомив П.Жебрівський.

Нагадаємо, 1 лютого начальник ГУ НП у Донецькій області В.Аброськін повідомляв про одного пораненого жителя Авдіївки.

Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

 

Українські Національні Новини

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