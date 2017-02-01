Письменных гарантий о прекращении огня в Авдеевке до сих пор нет - председатель Донецкой ВГА

"По состоянию на 11:00 мы так и не получили письменной гарантии прекращения огня от российской стороны в СЦКК. Наши ремонтники не могут выехать на место для проведения работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке", - сообщил П.Жебривский.

Напомним, 1 февраля начальник ГУ НП в Донецкой области В.Аброськин сообщал об одном раненом жителе Авдеевки.

Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.