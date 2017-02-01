Письменных гарантий о прекращении огня в Авдеевке до сих пор нет - председатель Донецкой ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинская сторона так и не получила от российской стороны в СЦКК письменной гарантии о прекращении огня в Авдеевке для проведения работ по восстановлению электроснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает УНН.
"По состоянию на 11:00 мы так и не получили письменной гарантии прекращения огня от российской стороны в СЦКК. Наши ремонтники не могут выехать на место для проведения работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, 1 февраля начальник ГУ НП в Донецкой области В.Аброськин сообщал об одном раненом жителе Авдеевки.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.