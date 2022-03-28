Письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Український письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook і одразу ж додав, що "всі живі, всі здорові", передає УНН.
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"Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все. Мужики йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивце (де лише взяли?))), навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч. Бережіть себе, дорогі брати і сестри)", - написав Жадан.
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