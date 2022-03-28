Письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл

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"Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все. Мужики йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивце (де лише взяли?))), навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч. Бережіть себе, дорогі брати і сестри)", - написав Жадан.

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