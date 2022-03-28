Писатель Сергей Жадан попал под обстрел

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"Немножко попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко (где только взяли?))), даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры)", - написал Жадан.

Ранее

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который несет службу в столице, получил ранения в результате вражеского минометного обстрела.