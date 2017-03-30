Письменник пояснив, чому книга про Ю.Спіженка отримала назву “На плечах гігантів”

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Перший міністр охорони здоров’я Юрій Спіженко завжди цікавився тим, куди рухається наука, що роблять та робили його колеги у світі. Власне, це допомагало йому вирішувати найскладніші завдання ― від ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до відкриття клініки лікування раку. Про це у бліц-інтерв’ю УНН розповів автор видання Євген Мінко.

“На плечах гігантів” - це цитата Ісаака Ньютона, якому належить фраза “Якщо я й бачив далі від інших, то через те, що стояв на плечах гігантів”. Вона означає, що робити відкриття, рухати прогрес в будь-якій сфері можна, спираючись на досвід своїх великих попередників. Коли ми знаємо і розуміємо історію своєї справи, вивчаємо досвід, а не повсякчасно намагаємося почати все з чистого аркуша. Тільки так й робляться справжні прориви, і у медицині зокрема. Інакше ми можемо впасти у замилування самими собою, не розуміючи, що до нас теж було зроблено багато і наша справа: забезпечити подальший рух. Самим стати “гігантами” для наших наступників.

Вивчаючи життя Юрія Спіженка, ми зрозуміли, що слова Ньютона є дуже влучними для того, аби описати його шлях. Спіженко завжди цікавився тим, куди рухається наука, що роблять та робили його колеги у світі. Власне, це допомагало йому вирішувати найскладніші завдання ― від ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС до відкриття клініки лікування раку", — розповів Є. Мінко.

Як повідомляв УНН, у світ вийшла книга про першого міністра охорони здоров’я незалежної України — Ю.Спіженка.

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