Писатель объяснил, почему книга о Ю.Спиженко получила название "На плечах гигантов"

“На плечах гигантов” — это цитата Исаака Ньютона, которому принадлежит фраза “Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов”. Она означает, что делать открытия, двигать прогресс в любой сфере можно, опираясь на опыт своих великих предшественников. Когда мы знаем и понимаем историю своего дела, изучаем опыт, а не постоянно пытаемся начать все с чистого листа. Только так и делаются настоящие прорывы, и в медицине в частности. Иначе мы можем впасть в восхищение самими собой, не понимая, что к нам тоже было сделано много и наше дело: обеспечить дальнейшее движение. Самым стать “гигантами” для наших преемников.

Изучая жизнь Юрия Спиженко, мы поняли, что слова Ньютона очень точны для того, чтобы описать его путь. Спиженко всегда интересовался тем, куда движется наука, что делают и делали его коллеги в мире. Собственно, это помогало ему решать самые сложные задачи — от ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к открытию клиники лечения рака", - рассказал Е.Минко.

Как сообщал УНН, в мир вышла книга о первом министра здравоохранения независимой Украины — Ю.Спиженко.