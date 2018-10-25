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Після звіту Рахункової колектив “Украероруху” вимагає негайного звільнення директора Бабейчука

Після звіту Рахункової колектив “Украероруху” вимагає негайного звільнення директора Бабейчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Співробітники ДП “Украерорух” шоковані підсумками аудиту підприємства Рахунковою палатою в частині мільйонних збитків, завданих керівництвом ДП протягом останніх двох років. Про це у коментарі УНН повідомив голова Ради підприємства Кирило Поліщук.

“Ми шоковані звітом Рахункової палати. Особливо в частині нераціональної та незаконної витрати не 400 млн грн, а майже 800 млн грн. І ми думаємо, що у підсумку там буде ще більше”, — заявив він.

Дані аудиторів лише підтверджують неодноразові заяви колективу про неефективне керівництво Бабейчуком ДП, підкреслив Поліщук.

“Ми будемо продовжувати наполягати на звільненні Бабейчука. Колектив здатен довести справу до кінця. Пройдисвітам та злодіям не місце на підприємстві”, — заявив голова Ради підприємства.

Він нагадав, що у квітні цього року колектив підприємства розпочав трудовий спір з Міністерством інфраструктури України через те, що міністр Омелян відмовляється на вимогу співробітників ДП розірвати контракт з Бабейчуком.

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Також Поліщук розповів, що на сьогодні вже завершені передбачені законом процедури вирішення спору. Оскільки вимоги колективу так і залишаються незадоволеними, то ДП переходить до трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору.

“Чим би він не закінчився, колектив, згідно із чинним законодавством, має право оголосити страйк. Це просто попередження. Так як ми пройшли всі процедури, то боятися нам нічого. Згідно із чинним законодавством, максимальне покарання — це адмінпорушення. Це навіть якщо суд визнає, що страйк є незаконним”, — пояснив він.

Поліщук нагадав, що Рахункова палати більше двох місяців тому назад від себе також надала рекомендації уряду про відсторонення Бабейчука з посади. Також у звіті Рахункової йдеться про незаконне його призначення взагалі.

“Рахункова палата виявила порушення у призначенні Бабейчука, невідповідність нормативно-правовим актам і без конкурсу. То як нам далі відноситися до цього керівника, якщо він, навіть, призначений із порушеннями”, — додав Поліщук.

Як писав УНН, Рахункова палата підрахувала, що під керівництвом Бабейчука ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратив 800 млн грн.

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