После отчета Счетной палаты коллектив "Украэроруха" требует немедленного увольнения директора Бабейчука

“Мы шокированы отчетом Счетной палаты. Особенно в части нерациональных и незаконных расходов не 400 млн грн, а почти 800 млн грн. И мы думаем, что в итоге там будет еще больше”, — заявил он.

Данные аудиторов лишь подтверждают неоднократные заявления коллектива о неэффективном руководстве Бабейчуком ГП, подчеркнул Полищук.

“Мы будем продолжать настаивать на увольнении Бабейчука. Коллектив способен довести дело до конца. Проходимцам и ворам не место на предприятии”, — заявил председатель Совета предприятия.

Он напомнил, что в апреле этого года коллектив предприятия начал трудовой спор с Министерством инфраструктуры Украины из-за того, что министр Омелян отказывается по требованию сотрудников ГП разорвать контракт с Бабейчуком.

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Также Полищук рассказал, что на сегодня уже завершены предусмотренные законом процедуры разрешения спора. Поскольку требования коллектива так и остаются неудовлетворенными, то ГП переходит в трудовой арбитраж по рассмотрению и разрешению коллективного трудового спора.

“Чем бы он ни завершился, коллектив, в соответствии с действующим законодательством, имеет право объявить забастовку. Это просто предупреждение. Так как мы прошли все процедуры, то бояться нам нечего. Согласно действующему законодательству, максимальное наказание — это админнарушение. Это даже если суд признает, что забастовка является незаконной”, - пояснил он.

Полищук напомнил, что Счетная палата более двух месяцев назад от себя также предоставила рекомендации правительства об отстранении Бабейчука с должности. Также в отчете Счетной речь идет о незаконном его назначения вообще.

“Счетная палата выявила нарушения в назначении Бабейчука, несоответствие нормативно-правовым актам и без конкурса. Так как нам дальше относиться к этому руководителю, если он даже предназначен с нарушениями?” - добавил Полищук.

Как писал УНН, Счетная палата подсчитала, что под руководством Бабейчука ГП “Украэрорух” незаконно и неэффективно растратил 800 млн грн.