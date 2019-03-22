Після зізнань у несплаті податків Моурінью планує повернутися до тренерства

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 21547 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 50986 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 51941 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 67511 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 85068 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 84110 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 166547 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98702 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71959 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 325602 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.2м/с
66%
Популярнi новини

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 22337 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18799 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 15387 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 14531 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 29853 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 166547 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 325602 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 259098 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 370191 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 381030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 21547 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14259 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18810 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26144 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47056 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Після зізнань у несплаті податків Моурінью планує повернутися до тренерства

Київ • УНН

 • 6622 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній головний тренер мадридського "Реалу" і "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью розповів про свої подальші плани на тренерському терені, передає УНН з посиланням на beinsports.com.

Після зізнань у несплаті податків Моурінью планує повернутися до тренерства

"Я хотів би приступити до роботи влітку, у червні, у новому клубі, щоб встигнути до передсезонки", - заявив він.

Португальський фахівець не працює вже близько 3 місяців.

"Я знаю, чого точно не хочу, і тому відхилив три-чотири пропозиції. Не хочу братися за роботу необдумано. Я знаю, чого мені хочеться по-справжньому, і буду чекати цієї пропозиції", - заявив він.

Нагадаємо, в грудні 2018 року португалець Жозе Моурінью звільнений з посту тренера футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

У лютому 2019 року Моурінью був оштрафований на 3,3 млн євро за ухилення від сплати податків в Іспанії.

Раніше Моурінью визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і отримав річний умовний термін. Спеціаліст визнав, що, будучи головним тренером мадридського "Реалу", приховав від Міністерства фінансів Іспанії доходи за іміджеві права за допомогою компанії на Британських Віргінських островах. У 2011 році він не заплатив 1,6 млн євро, в 2012 - 1,7 млн євро. За кожне правопорушення він повинен був отримати 6 місяців в'язниці. Але, згідно з іспанським законодавством, покарання на термін менше двох років за ухилення від податків вважається умовним.

Зазначимо, що один з провідних українських футбольних клубів також підозрюється у несплаті податків. Мова про столичний ФК "Динамо", який штучно мінімізує свої податкові відрахування в бюджет шляхом декларації зарплат футболістів на мінімальному рівні.

Відповідно до звітності, динамівці отримують всього 18-20 тис. грн в місяць, що абсолютно не відповідає реальним гонорарам гравців.

За оцінками експерта Андрія Павловського, за останні 5 років, "Динамо" могло не доплатити у Пенсійний фонд України понад 440 млн грн.

Як писав УНН, ДФС зажадає пояснень від "Динамо" через несплату податків з зарплати екс-динамівця Ленса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,414.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.47