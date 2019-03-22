Після зізнань у несплаті податків Моурінью планує повернутися до тренерства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній головний тренер мадридського "Реалу" і "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью розповів про свої подальші плани на тренерському терені, передає УНН з посиланням на beinsports.com.
"Я хотів би приступити до роботи влітку, у червні, у новому клубі, щоб встигнути до передсезонки", - заявив він.
Португальський фахівець не працює вже близько 3 місяців.
"Я знаю, чого точно не хочу, і тому відхилив три-чотири пропозиції. Не хочу братися за роботу необдумано. Я знаю, чого мені хочеться по-справжньому, і буду чекати цієї пропозиції", - заявив він.
Нагадаємо, в грудні 2018 року португалець Жозе Моурінью звільнений з посту тренера футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".
У лютому 2019 року Моурінью був оштрафований на 3,3 млн євро за ухилення від сплати податків в Іспанії.
Раніше Моурінью визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і отримав річний умовний термін. Спеціаліст визнав, що, будучи головним тренером мадридського "Реалу", приховав від Міністерства фінансів Іспанії доходи за іміджеві права за допомогою компанії на Британських Віргінських островах. У 2011 році він не заплатив 1,6 млн євро, в 2012 - 1,7 млн євро. За кожне правопорушення він повинен був отримати 6 місяців в'язниці. Але, згідно з іспанським законодавством, покарання на термін менше двох років за ухилення від податків вважається умовним.
Зазначимо, що один з провідних українських футбольних клубів також підозрюється у несплаті податків. Мова про столичний ФК "Динамо", який штучно мінімізує свої податкові відрахування в бюджет шляхом декларації зарплат футболістів на мінімальному рівні.
Відповідно до звітності, динамівці отримують всього 18-20 тис. грн в місяць, що абсолютно не відповідає реальним гонорарам гравців.
За оцінками експерта Андрія Павловського, за останні 5 років, "Динамо" могло не доплатити у Пенсійний фонд України понад 440 млн грн.
Як писав УНН, ДФС зажадає пояснень від "Динамо" через несплату податків з зарплати екс-динамівця Ленса.