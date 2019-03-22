Після зізнань у несплаті податків Моурінью планує повернутися до тренерства

"Я хотів би приступити до роботи влітку, у червні, у новому клубі, щоб встигнути до передсезонки", - заявив він.

Португальський фахівець не працює вже близько 3 місяців.

"Я знаю, чого точно не хочу, і тому відхилив три-чотири пропозиції. Не хочу братися за роботу необдумано. Я знаю, чого мені хочеться по-справжньому, і буду чекати цієї пропозиції", - заявив він.

Нагадаємо, в грудні 2018 року португалець Жозе Моурінью звільнений з посту тренера футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

У лютому 2019 року Моурінью був оштрафований на 3,3 млн євро за ухилення від сплати податків в Іспанії.

Раніше Моурінью визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і отримав річний умовний термін. Спеціаліст визнав, що, будучи головним тренером мадридського "Реалу", приховав від Міністерства фінансів Іспанії доходи за іміджеві права за допомогою компанії на Британських Віргінських островах. У 2011 році він не заплатив 1,6 млн євро, в 2012 - 1,7 млн євро. За кожне правопорушення він повинен був отримати 6 місяців в'язниці. Але, згідно з іспанським законодавством, покарання на термін менше двох років за ухилення від податків вважається умовним.

Зазначимо, що один з провідних українських футбольних клубів також підозрюється у несплаті податків. Мова про столичний ФК "Динамо", який штучно мінімізує свої податкові відрахування в бюджет шляхом декларації зарплат футболістів на мінімальному рівні.

Відповідно до звітності, динамівці отримують всього 18-20 тис. грн в місяць, що абсолютно не відповідає реальним гонорарам гравців.

За оцінками експерта Андрія Павловського, за останні 5 років, "Динамо" могло не доплатити у Пенсійний фонд України понад 440 млн грн.

Як писав УНН, ДФС зажадає пояснень від "Динамо" через несплату податків з зарплати екс-динамівця Ленса.