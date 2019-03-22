После признаний в неуплате налогов Моуринью планирует вернуться к тренерству
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывший главный тренер мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своих дальнейших планах на тренерском поприще, передает УНН со ссылкой на beinsports.com.
"Я хотел бы приступить к работе летом, в июне, в новом клубе, чтобы успеть к предсезонке", - заявил он.
Португальский специалист не работает уже около 3 месяцев.
"Я знаю, чего точно не хочу, и поэтому отклонил три-четыре предложения. Не хочу браться за работу необдуманно. Я знаю, чего мне хочется по-настоящему, и буду дожидаться этого предложения", - заявил он.
Напомним, в декабре 2018 года португалец Жозе Моуринью уволен с поста тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".
В феврале 2019 года Моуринью был оштрафован на 3,3 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании.
Ранее Моуринью признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и получил годичный условный срок. Специалист признал, что, будучи главным тренером мадридского "Реала", скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права с помощью компании на Британских Виргинских островах. В 2011 году он не заплатил 1,6 млн евро, в 2012 - 1,7 млн евро. За каждое правонарушение он должен был получить 6 месяцев тюрьмы. Но, согласно испанскому законодательству, наказание на срок менее двух лет за уклонение от налогов считается условным.
Отметим, что один из ведущих украинских футбольных клубов также подозревается в неуплате налогов. Речь о столичном ФК "Динамо", который искусственно минимизирует свои налоговые отчисления в бюджет путем декларации зарплат футболистов на минимальном уровне.
Согласно отчетности, динамовцы получают всего 18-20 тис. грн в месяц, что абсолютно не отвечает реальным гонорарам игроков.
По оценкам эксперта Андрея Павловского, за последние 5 лет, "Динамо" могло не доплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.
Как писал УНН, ГФС потребует объяснений от "Динамо" из-за неуплаты налогов с зарплаты экс-динамовца Ленса.