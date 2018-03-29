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Після "Зимової вишні" в Україні запустили флешмоб - перевір пожежний вихід

Київ • УНН

 • 9976 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Після пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово українці в соціальних мережах запустили флешмоб: #проверьпожарнийвиход. Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає УНН.

Флешмоб покликаний виявити порушення протипожежної безпеки та привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

Киянин Олексій Макаров знайшов непрацюючий пожежний вихід у відомому спортклубі. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Помилки в протипожежної безпеки були знайдені і в пекарні, яка розташована прямо в переході однієї з київських станцій метро. Фотографію магазину опублікувала Марина Рибіна на своїй сторінці в Facebook.

Також Анна Аксьонова опублікувала на своїй сторінці в Facebook опублікувала ряд шокуючих фотографій з великого київського ТЦ.

Нагадаємо, 25 березня, В Росії (Кемерово) сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією РФ трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.

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