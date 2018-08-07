Після землетрусу в Індонезії досі витягують людей з-під уламків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Рятувальники на індонезійському острові Ломбок досі витягують людей з-під уламків через два дні після того, як країну вразив землетрус. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Землетрус у 6,9 балів, який стався в неділю ввечері, забрав життя щонайменше 98 осіб, поранені ще близько 236 осіб і знищені тисячі будинків.
При цьому представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що під уламками мечеті на Ломбоці, яка була зруйнована через підземні поштовхи, знайшли ще три тіла і людину, яка вижила.
Пошуково-рятувальні команди намагаються отримати доступ до тих, хто перебуває у найбільш постраждалих районах, недалеко від епіцентру землетрусу на Ломбоці.
Виявлення і порятунок постраждалих спочатку були ускладнені через перебої з подачею електроенергії, порушенням телефонного зв'язку, пошкодженням мостів і доріг.
Надзвичайний стан було оголошено на Ломбоці до 11 серпня.
Раніше індонезійське агентство з метеорології, кліматології і геофізики повідомило, що після землетрусу в неділю було зареєстровано понад 120 підземних поштовхів.