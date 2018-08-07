После землетрясения в Индонезии до сих пор вытаскивают людей из-под обломков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Спасатели на индонезийском острове Ломбок до сих пор вытаскивают людей из-под обломков через два дня после того, как страну поразило землетрясение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Землетрясение в 6,9 баллов, которое произошло в воскресенье вечером, забрало жизни по меньшей мере 98 человек, ранены еще около 236 человек и уничтожены тысячи домов.
При этом представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что под обломками мечети на Ломбоке, которая была разрушена из-за подземных толчков, нашли еще три тела и одного выжившего.
Поисково-спасательные команды пытаются получить доступ к тем, кто находятся в наиболее пострадавших районах, недалеко от эпицентра землетрясения на Ломбоке.
Выявление и спасение пострадавших изначально затруднялись перебоями с подачей электроэнергии, нарушением телефонной связи, повреждением мостов и дорог.
Чрезвычайное положение было объявлено на Ломбоке до 11 августа.
Ранее индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков.