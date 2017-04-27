Після Євробачення нелегальні АГЗП не поновлять своєї роботи – Г.Пліс
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс переконаний, що після проведення Євробачення демонтовані раніше нелегальні автозаправні газові пункти не поновлять своєї роботи. Зокрема, для цього столична влада докладе максимум зусиль. Про це він розповів в інтерв’ю УНН.
“Ні (після проведення Євробачення демонтовані нелегальні АГЗП не поновлять своєї роботи — ред.), ми щоденно моніторимо ситуацію для того, щоб нелегали не поверталися на старі місця. Відслідковуємо і я сподіваюся, що нам вдасться все ж таки контролювати цю ситуацію. І, врешті-решт, навести правопорядок в цьому секторі”, — сказав Г.Пліс.
Також, він зазначив, що існують механізми, які дозволять запобігати поновленню діяльності нелегальних газових модулів.
“Механізм достатньо простий. Якщо ви відкрили заправку, а земля не оформлена, то це самозахоплення. Якщо ви визнаєте, що це ваша заправка, то ви автоматично підпадаєте під адміністративне правопорушення. Якщо ви не визнаєте, що вона ваша, тому що не хочете брати відповідальність за те, що вона встановлена нелегально, то це предмет для кримінального провадження, заяв у податкову, в поліцію, в прокуратуру. Тому встановлення такої заправки порушує дуже велику кількість діючих нормативних правових актів — це майже в 95% кримінальна відповідальність”, — розповів Г.Пліс.
Як повідомляв УНН, попри демонтаж в столиці, газові модулі продовжують працювати у передмісті.
Додамо, що легальні оператори ринку пального підтримали ініціативу КМДА демонтувати всі нелегальні АГЗП в столиці.
Однак, деякі експерти припускають, що після Євробачення незаконний газовий бізнес може знову відновити свою роботу.